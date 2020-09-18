وصول الدفعة الأولى من القطع الاثرية إلى مطار قرطاج

وصلت الدفعة الأولى من القطع الاثرية المتمثّلة في ما يسمى بدرع حنبعل وقطعتين أخريين من العاج اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020، من العاصمة الإيطالية روما إلى الأراضي التونسية عبر مطار تونس قرطاج الدولي فيما تصل بقية القطع يوم غد السبت 19 سبتمبر 2020 عبر الباخرة.

وكان من المنتظر أن يتم استرجاع هذه القطع من العاصمة الإيطالية خلال شهر مارس 2020 لكن استفحال فيروس كورونا في العالم وتعطل إجراءات السفر حال دون ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن فريقا من المعهد الوطني للتراث تحول يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 إلى روما لاسترجاع هذه القطع الثمينة ومتابعة وضعية حفظها.

ويتكون الوفد من معز عاشور محافظ متحف قرطاج وهناء واز حرم التومي المسؤولة على القاعة المصفحة بالمتحف الوطني بباردو ومحمد بديع بيدوح أخصائي في صيانة وترميم القطع الاثرية ومحمد علي الحباشي المسؤول عن الدائرة التنمية المتحفية ونادية الجيناوي مختصة في ترميم الفسيفساء.

ويذكر أن تونس أرسلت 80 قطعة ليتم عرضها في « كوليزي روما »، وهو أحد أهم المعالم التاريخية في العالم، ضمن معرض ضخم يحمل عنوان « قرطاج.. الأسطورة الخالدة » في أواخر سنة 2019 بمشاركة عدد من دول العالم على غرار فرنسا ولبنان وألمانيا.

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