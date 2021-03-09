وصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا إلى تونس

وصلت عشية اليوم الثلاثاء، الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من نوع سبوتنيك V من روسيا والمقدرة بـ 30 ألف جرعة صالحة لـ15 ألف شخص على متن طائرة فرنسية.

وقد حضر في المطار وزير الصحة فوزي المهدي رفقة عدد من المسؤولين، أين عاين وصول وإجراءات تسلم الشحنة الأولى من اللقاحات.

وأكد الوزير أن المنظومة الصحية الوطنية جاهزة كأفضل ما يكون للانطلاق فورا في تنفيذ المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتلقيح لفائدة إطارات الصحة العاملين بالخط الأول وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والقوات الحاملة للسلاح والعاملين بكافة القطاعات الحيوية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الشحنة من اللقاحات ستليها خلال الأيام القليلة القادمة دفعات جديدة من تلقيح فايزر وشحنات هامة من اللقاح الصيني ومن اللقاحات المدعومة من آلية كوفاكس بما يمكّن من تلقيح 50% من الشعب التونسي مضيفا أن عملية التلقيح تنطلق يوم السبت القادم 13 مارس 2021 بكامل مناطق الجمهورية.

ودعا الوزير بالمناسبة المواطنين إلى الإقبال على عملية التسجيل على منصة « Evax » بما يساعدهم على إجراء التلقيح في أحسن الظروف.

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