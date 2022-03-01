وصول دفعة أولى من الطلبة العائدين من أوكرانيا إلى تونس

حلّت بمطار تونس قرطاج الدولي صباح اليوم الثلاثاء، طائرة عسكرية تونسية على متنها أكثر من 100 شخص عائد من أوكرانيا، وكان في استقبالهم وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي.

وأكدّ مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية و الهجرة والتونسيين بالخارج محمد الطرابلسي في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم، تواصل رحلات الإجلاء خلال الساعات القادمة، داعيا أفراد الجالية التونسية في أوكرانيا أو الذين نجحوا في الوصول إلى دول مجاورة إلى ضرورة التنسيق مع الجهات الرسمية التونسية بهدف تسهيل إجراءات إجلائهم بشكل آمن.

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