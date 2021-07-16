وصول دفعة أولى من المعدات الطبية الإيطالية إلى ميناء رادس

حلّت، صباح اليوم الجمعة 16 جويلية 2021 بميناء رادس، دفعة أولى من المعدات والمستلزمات الطبية الممنوحة من الجمهورية الإيطالية لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وأعربت رئاسة الجمهورية، بهذه المناسبة، عن شكرها وامتنانها لـ « سارجيو ماتاريلا » رئيس الجمهورية الإيطالية، وللشعب الإيطالي على هذه المبادرة التي تُجسّد متانة علاقات التآزر والتضامن بين البلدين.

وقد حضر مراسم تسلّم هذه التجهيزات فوزي المهدي، وزير الصحّة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، ولورنزو فانارا، سفير الجمهورية الإيطالية بتونس.

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