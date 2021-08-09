وصول دفعة جديدة من الأكسجين قادمة من إيطاليا

تسلمت تونس، صباح اليوم الاثنين 9 أوت 2021، دفعة جديدة من الأكسجين قادمة من الجمهورية الإيطالية وذلك في إطار دعم جهود بلادنا للتصدي لجائحة كوفيد-19.

وتم تسلم هذه الكميات من الأكسجين بحضور علي مرابط، المكلف بتسيير وزارة الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، ولورانزو فانارا، سفير الجمهورية الإيطالية بتونس.

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