وصول شحنة المستلزمات الطبية من الصين إلى مطار قرطاج

اخر تحديث : 11/04/2020

وصول شحنة مستلزمات طبية من الصين إلى مطار قرطاج

تحول وزير الصحة عبد اللطيف المكي مساء اليوم السبت 11 أفريل 2020، إلى مطار تونس قرطاج الدولي لمعاينة وصول أول شحنة من المستلزمات الطبية التي تم اقتناؤها من الصين ضمن الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا الجديد في تونس بواسطة طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية .
وتتضمن هذه الشحنة بالخصوص 5 ملايين و500 ألف كمامة طبية وكمامات من نوع « FFP2″.


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