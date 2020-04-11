وصول شحنة المستلزمات الطبية من الصين إلى مطار قرطاج

تحول وزير الصحة عبد اللطيف المكي مساء اليوم السبت 11 أفريل 2020، إلى مطار تونس قرطاج الدولي لمعاينة وصول أول شحنة من المستلزمات الطبية التي تم اقتناؤها من الصين ضمن الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا الجديد في تونس بواسطة طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية .

وتتضمن هذه الشحنة بالخصوص 5 ملايين و500 ألف كمامة طبية وكمامات من نوع « FFP2″.

كلمات البحث :الصين;المستلزمات الطبية;شحنة;مطار قرطاج