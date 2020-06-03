وصول شحنة ثالثة من المساعدات الطبية من الصين

وصلت، اليوم الأربعاء 03 جوان 2020، إلى مطار تونس قرطاج الدولي شحنة من المساعدات الطبيّة خصّصتها حكومة جمهورية الصين الشعبية لبلادنا دعما لمجهودها في مكافحة فيروس كوفيد – 19 .

وأعربت وزارة الشؤون الخارجية، عن جزيل شكرها للسلطات الصينية على ما قدّمته لبلادنا من مساعدات في شكل معدات طبية ووقائية لدعم جهودها في الحد من تداعيات انتشار جائحة كورونا بما يُترجم البعد الإنساني في العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية ويعكس المستوى المتميّز للتعاون والصداقة بين البلدين.

وتُعدّ هذه المساعدة الطبية الثالثة من نوعها التي أرسلتها السلطات الصينية إلى تونس منذ انتشار جائحة كورونا في العالم.

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