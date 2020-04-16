وصول شحنة جديدة من الأجهزة والمستلزمات الطبية في شكل هبة

تحول فجر اليوم الخميس 16 أفريل 2020، بتكليف من وزير الصحة عبد اللطيف المكي وفد من الوزارة لمعاينة وصول شحنة من التجهيزات والمستلزمات الطبية على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية.

وتتضمن هذه الشحنة القادمة في شكل هبة من الصين ومن منظمة الصحة العالميّة كميّات من أنابيب الفحص والاختبار ومعدّات تحاليل وبدلات طبيّة واقية بالاضافة إلى أجهزة تنفّس إصطناعي وقفازات طبيّة.

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