وصول شحنة من المساعدات الطبية من دولة قطر

تحول منير الرمضاني رئيس ديوان وزير الصحة بتكليف من الوزير عبد اللطيف المكي مرفوقا بعدد من الإطارات السامية بالوزارة وبحضور القائم بالأعمال بسفارة دولة قطر بتونس مساء اليوم الأربعاء 29 أفريل 2020، إلى مطار تونس قرطاج الدولي لمعاينة وصول شحنة من المساعدات الطبية من دولة قطر الشقيقة وذلك في إطار دعم جهود تونس في التصدي لجائحة كورونا.

وتتضمن هذه الشحنة 10 أطنان من المستلزمات الطبية الأساسية ومعدات الوقاية الفردية المتمثلة في كميات من الملابس الطبية وواقيات الوجه والكمامات والقفازات الطبية.

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