وصول طائرة إماراتية محملة بـ 18 طنا من المساعدات لفائدة تونس

أعلن أمير اللواء والمدير العام الصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني مصطفى الفرجاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن طائرة شحن إماراتية حطت صباح اليوم الاثنين بمطار تونس قرطاج، محملة بـ 18 طنا من المساعدات الطبية لفائدة تونس في اطار المساهمة في مكافحة فيروس كورونا، في انتظار وصول طائرة إماراتية ثانية مساء اليوم.

وقال الفرجاني إن الشحنة الأولى من المساعدات الطبية تتمثل في أجهزة للتنفس الاصطناعي ووسائل وقاية شخصية لفائدة الاطارات الطبية وشبه الطبية، مشيرا إلى أنها ستوضع على ذمة وزارة الصحة وإدارة الصحة العسكرية لتعزيز المستشفيات العمومية والمستشفيات الميدانية بحسب احتياجاتها.

وكشف هذا المسؤول عن قدوم طائرة شحن اماراتية ثانية مساء اليوم محملة أيضا بالمساعدات الطبية دون أن يحدد وزن حمولتها. وأكد أن هذه المساعدات تتنزل في اطار المساعدات الدولية التي تتحصل عليها تونس لمجابهة فيروس كورونا الذي يشهد انتشارا متسارعا دفع الحكومة الى اتخاذ تدابير استثنائية للحد من توسعه.

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