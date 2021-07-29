وصول طائرة عسكرية تونسية محمّلة بالتلاقيح ومكثفات أكسجين

حلّت، ظهر اليوم الخميس 29 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية تونسية محمّلة بكميات من اللقاحات ضد فيروس كورونا ومكثفات أكسجين ومستلزمات طبية متنوّعة ممنوحة من كلّ من النمسا ومالطا ولوكسمبورغ، فضلا عن آلات تنفس ومعدّات أخرى متأتية من مساهمة عدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة بفرنسا.

وقد تم تسلم هذه الشحنة بحضور المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي والمدير العام للصيدلية المركزية التونسية، وسفير مالطا بتونس والسيدة القائمة بأعمال سفارة النمسا بتونس.

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