وصول طائرة عسكرية رومانية على متنها 188 ألف تلقيح وفريق طبي

حلت، بعد ظهر اليوم الاثنين 9 أوت 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية رومانية على متنها 188 ألف جرعة تلقيح ضد فيروس كوفيد-19 و فريق طبي و شبه طبي ومستلزمات طبية ووحدات اختبار سريع ممنوحة من رومانيا في إطار دعم جهود تونس في التصدي لجائحة كوفيد-19.

وقد تم تسلم هذه الشحنة بحضور علي مرابط، المكلف بتسيير وزارة الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، وبشير الإيرماني، الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية التونسية، وماريلا ألاكسا، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة رومانيا بتونس.

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