وصول طائرة عسكرية كويتية محملة بـ 20 طنا من الأكسجين

حلت، صباح اليوم الأحد 15 أوت 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية كويتية محملة بـ20 طنا من الأكسجين السائل منحتها دولة الكويت لبلادنا في إطار دعم جهودها لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وقد تم تسلم هذه الشحنة من الاكسجين بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وعلي مرابط، المكلف بتسيير وزارة الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، وعلي أحمد الظفيري، سفير دولة الكويت بتونس.

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