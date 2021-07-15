وصول طائرة عسكرية مصرية محملة بتجهيزات طبية إلى تونس

حلت، صباح اليوم الخميس 15 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية مصرية محملة بمعدات وتجهيزات طبية متنوعة ممنوحة من جمهورية مصر العربية في إطار مبادرتها بدعم جهود تونس لمكافحة التفشي السريع لجائحة كوفيد-19.

وقد كان في استقبال هذه التجهيزات نادية عكاشة، الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، وفوزي المهدي، وزير الصحة، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، وإيهاب فهمي، سفير جمهورية مصر العربية بتونس.

وكانت طائرتان عسكريتان مصريتان قد حلّتا يوم 10 جويلية 2021، بالقاعدة العسكرية بالعوينة، تحملان معدات ومستلزمات طبية متنوّعة وكميات من الأدوية وآلات مراقبة تنفس وأجهزة أكسجين مقدّمة من جمهورية مصر العربية.

كما وصلت إلى تونس يوم أمس الأربعاء 14 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، دفعة جديدة من الدعم المصري لبلادنا في مواجهة جائحة كوفيد-19 متمثلّة في 3 طائرات عسكرية محمّلة بمعدات ومستلزمات طبية وأكسجين وأدوية.

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