وصول طائرة عسكرية مغربية سادسة محمّلة بباقي مستلزمات انشاء مستشفى ميداني

اخر تحديث : 17/07/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

طائرة مغربية

حلت، صباح اليوم السبت 17 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية مغربية محملة بمعدات طبية وباقي مستلزمات انشاء مستشفى ميداني في إطار مساهمة المملكة المغربية الشقيقة في معاضدة جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وكانت طائرتان عسكريتان مغربيتان قد حلّتا يوم الخميس 15 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، ثم تلتها يوم أمس الجمعة 3 طائرات عسكرية أخرى.


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