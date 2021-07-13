وصول طائرة تركية محمّلة بــ 50 ألف جرعة تلقيح إلى تونس

حلّت ظهر اليوم الثلاثاء 13 جويلية 2021، بمطار تونس قرطاج الدولي طائرة محمّلة بــ 50 ألف جرعة من التلاقيح ممنوحة من تركيا إلى بلادنا.

وأعربت مؤسسة رئاسة الجمهورية عن شكرها للجمهورية التركية على وقوفها إلى جانب تونس في مواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وقد حضر عملية تسلّم هذه التلاقيح إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، وÇaglar Fahri ÇAKIRALP ، سـفير تركيا بتونس.

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