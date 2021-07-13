طائرتان جزائريتان محمّلتان بـ 250 ألف جرعة تلقيح ومعدات طبية تصلان تونس

حلّت، مساء اليوم الثلاثاء 13 جويلية 2021، بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرتين محمّلتين بــ 250 ألف جرعة من التلاقيح ومعدات طبية متنوّعة لمواجهة جائحة كوفيد-19 ممنوحة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وتندرج هذه المبادرة النبيلة للجزائر في إطار تجسيد ما تمّ الاتفاق بشأنه في المحادثة الهاتفية التي جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالرئيس عبد المجيد تبوّن يوم 12 جويلية 2021، وهي تُترجم مدى متانة وشائج الأخوة وعلاقات التعاون الراسخة بين تونس والجزائر وتُعزّز، أيضا، ايمانهما المشترك بوحدة المصير وبقيم التضامن والتآزر.

وبهذه المناسبة، أعربت مؤسسة رئاسة الجمهورية عن شكرها وامتنانها للجزائر قيادة وشعبا على هذا الدعم الأخوي النبيل في ظلّ الظرف الوبائي الدقيق الذي تشهده تونس.

وتجدر الإشارة إلى أن عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة الجزائري، كان في مقدّمة وفد بلاده الذي أشرف على تسليم هذه التلاقيح والمعدّات تأكيدا على وقوف الجزائر الدائم إلى جانب تونس.

كما حضر مراسم التسلّم كلّ من نادية عكاشة، الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، و إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وفوزي المهدي، وزير الصحّة، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، وعزّوز باعلال، سفير الجمهورية الجزائرية بتونس.

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