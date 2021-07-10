وصول طائرتين عسكريتين مصريتين تحملان معدات ومستلزمات طبية

حلّت صباح اليوم السبت 10 جويلية 2021، بالقاعدة العسكرية بالعوينة، طائرتان عسكريتان مصريتان تحملان معدات ومستلزمات طبية متنوّعة وكميات من الأدوية وآلات مراقبة تنفس وأجهزة أكسجين مقدّمة من جمهورية مصر العربية.

وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها، أن هذه المبادرة تعكس عمق العلاقات المتينة بين تونس ومصر وقيم التضامن والتآزر القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين لا سيّما في مثل هذه الظروف الوبائية الدقيقة.

وقد تم تسلّم هذه التجهيزات بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وعبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالكتابة القارة لمجلس الأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، وإيهاب فهمي، سفير جمهورية مصر العربية بتونس.

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