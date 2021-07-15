وصول طائرتين عسكريتين مغربيتين لتركيز مستشفى ميداني بتونس

حلّت، صباح اليوم الخميس 15 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرتان عسكريتان مغربيتان في إطار جسر جوي مغربي لتركيز مستشفى ميداني لمعاضدة جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وتوجهت رئاسة الجمهورية بالشكر والتقدير للمملكة المغربية قيادة وشعبا على هذا المد التضامني الأخوي.

وقد كان في استقبال هذه التجهيزات نادية عكاشة، الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، وابراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وفوزي المهدي، وزير الصحة، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، وحسن طارق، سفير المملكة المغربية بتونس.

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