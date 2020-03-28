وصول مساعدات طبية صينية إلى تونس

وصلت صباح اليوم السبت 28 مارس 2020، من جمهورية الصين الشعبية مجموعة من المعدات الطبية إلى جانب معدات للتوقي والحماية.

وأعربت رئاسة الجمهورية عن عميق ارتياحها لهذا الدعم الذي يعكس البعد الإنساني في سياسة جمهورية الصين الشعبية التي استجابت دون تردد وبأقصى سرعة لطلب رئاسة الجمهورية لحماية الإطار الطبي وشبه الطبي ولكافة الإطارات والأعوان في مختلف القطاعات الأخرى الذين يقفون في الصفوف الأمامية في هذه الحرب التي تخوضها الإنسانية جمعاء.

وسيتم العمل على دعم هذا المجهود الذي يتواصل دون انقطاع مع كل الأشقاء والأصدقاء، من ذوي النوايا الصادقة، حتى يتجاوز العالم بأسره هذه الجائحة.

وشدد رئاسة الجمهورية على ضرورة أن يتم توزيع هذه المساعدات وفق مقاييس موضوعية على كل الأسلاك المعنية وهي، فضلا عن العاملين في القطاع الصحي، قواتنا الأمنية والعسكرية إلى جانب كل المتدخلين الآخرين ومن بينهم المؤسسات الإعلامية.

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