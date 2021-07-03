تونس تتسلّم هبة تتمثل في معدات طبية لمجابهة كورونا

تحول وزير الصحة فوزي مهدي اليوم السبت 03 جويلية 2021، لمعاينة وصول شحنة من المعدات الطبية تتمثل بالخصوص في كميات هامة من أجهزة الإختبارات السريعة (Test rapide) لتقصي فيروس كورونا وأجهزة إختبارات PCR في شكل هبة بدعم من ألمانيا وجمهورية كوريا لدعم جهود تونس في مجابهة جائحة كوفيد .
وقد تم تأمين نقل هذه المعدات الطبية من طرف برنامج الغذاء العالمي وذلك في نطاق معاضدة جهود الدول الإفريقية في مجابهة الجائح بالتنسيق مع المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
كلمات البحث :كورونا;معدات طبية;هبة
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