تونس تتسلّم هبة تتمثل في معدات طبية لمجابهة كورونا

تحول وزير الصحة فوزي مهدي اليوم السبت 03 جويلية 2021، لمعاينة وصول شحنة من المعدات الطبية تتمثل بالخصوص في كميات هامة من أجهزة الإختبارات السريعة (Test rapide) لتقصي فيروس كورونا وأجهزة إختبارات PCR في شكل هبة بدعم من ألمانيا وجمهورية كوريا لدعم جهود تونس في مجابهة جائحة كوفيد .

وقد تم تأمين نقل هذه المعدات الطبية من طرف برنامج الغذاء العالمي وذلك في نطاق معاضدة جهود الدول الإفريقية في مجابهة الجائح بالتنسيق مع المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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