وصول هبة طبية من المنظمة الدولية للهجرة لفائدة الجهة الصحية بتطاوين

إنتظم عشية اليوم الجمعة 09 جويلية 2021، بمقرّ وزارة الصحة حفل مراسم تسلم هبة تقدمت بها المنظمة الدولية للهجرة في إطار معاضدة مجهودات البلاد التونسية في مجابهة وباء كوفيد-19.
وتتمثل هذه المساعدة الموجهة لفائدة الجهة الصحية بتطاوين في شحنة من المعدات الطبية والإعلامية ساهمت في تمويلها جمهورية إيطاليا ومملكة هولندا.
وقد أشرف على هذا الموكب وزير الصحة فوزي مهدي ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس بحضور سفير إيطاليا بتونس Lorenzo Fanara وسفير هولندا بتونس Antonius Lansink.
كلمات البحث :المنظمة الدولية للهجرة;كورونا;هبة
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