وصول هبة طبية من المنظمة الدولية للهجرة لفائدة الجهة الصحية بتطاوين

إنتظم عشية اليوم الجمعة 09 جويلية 2021، بمقرّ وزارة الصحة حفل مراسم تسلم هبة تقدمت بها المنظمة الدولية للهجرة في إطار معاضدة مجهودات البلاد التونسية في مجابهة وباء كوفيد-19.

وتتمثل هذه المساعدة الموجهة لفائدة الجهة الصحية بتطاوين في شحنة من المعدات الطبية والإعلامية ساهمت في تمويلها جمهورية إيطاليا ومملكة هولندا.

وقد أشرف على هذا الموكب وزير الصحة فوزي مهدي ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس بحضور سفير إيطاليا بتونس Lorenzo Fanara وسفير هولندا بتونس Antonius Lansink.

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