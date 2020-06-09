غرق مركب هجرة سرية في قرقنة: وصول 22 جثة إلى مستشفى صفاقس

أعلن المدير الجهوي للصحة بصفاقس علي العيادي في تصريحات إعلامية مساء اليوم الثلاثاء، وصول 22 جثة، 19 امرأة ورجل ورضيعين، من حادثة غرق مركب هجرة سرية في جزيرة قرقنة إلى قسم التشريح بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس.

وأكد العيادي أن جميع الجثث مجهولة الهوية، في انتظار تشريحها وإجراء التحاليل الجينية اللازمة للتثبت من الهويات.

يُشار إلى أن مركبا للمهاجرين غرق شرق سواحل جزيرة قرقنة، على مسافة لا تقل عن 6 أميال بحرية عن سواحل عمادة القراطن، وقد تم إكتشاف ذلك بعد إبلاغ بحارة منطقة الحرس البحري بقرقنة عن وجود عديد الجثث تطفو فوق سطح الماء .

ووفقا لمصادر محلية، فإن أغلب الجثث تعود لأشخاص من ذوي البشرة السوداء وخرجوا على متن مركب من ميناء اللواتة بجبنيانة منذ أيام بهدف الهجرة خلسة.

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