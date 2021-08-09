وصول 3 طائرات عسكرية مصرية محملة بمعدات طبية وأكسجين إلى تونس

حلت، اليوم الإثنين 9 أوت 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، 3 طائرات عسكرية مصرية محملة بمعدات طبية وكميات من الأكسجين ممنوحة من جمهورية مصر العربية لمعاضدة جهود تونس في التصدي لجائحة كوفيد-19.

وقد تم تسلم هذه المعدات والأكسجين بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وعلي مرابط، المكلف بتسيير وزارة الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، إيهاب فهمي، سفير مصر بتونس.

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