وصول 3 طائرات عسكرية مصرية محمّلة بمستلزمات طبية وأكسجين وأدوية إلى تونس

حلّت، صباح اليوم الأربعاء 14 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، دفعة جديدة من الدعم المصري لبلادنا في مواجهة جائحة كوفيد-19 متمثلّة في 3 طائرات عسكرية محمّلة بمعدات ومستلزمات طبية وأكسجين وأدوية.

وقد حضر عملية تسلّم هذه المعدات نادية عكاشة، الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، وإيهاب فهمي، سفير جمهورية مصر العربية بتونس.

وللتذكير فقد حلّت يوم السبت 10 جويلية 2021، بالقاعدة العسكرية بالعوينة، طائرتان عسكريتان مصريتان تحملان معدات ومستلزمات طبية متنوّعة وكميات من الأدوية وآلات مراقبة تنفس وأجهزة أكسجين مقدّمة من جمهورية مصر العربية.

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