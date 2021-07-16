وصول 3 طائرات عسكرية مغربية في إطار دعم تونس لتركيز مستشفى ميداني

حلّت، اليوم الجمعة 16 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، 3 طائرات عسكرية مغربية في إطار الجسر الجوي الذي أقرّته المملكة المغربية الشقيقة لتركيز مستشفى ميداني بتونس في إطار دعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وجددت رئاسة الجمهورية الإعراب عن شكرها وبالغ امتنانها للمملكة المغربية، قيادة وشعبا، على هذا المدّ التضامني الذي يُرسّخ وشائج الأخوة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وكانت طائرتان عسكريتان مغربيتان قد حلّتا يوم الخميس 15 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، في إطار جسر جوي مغربي لتركيز مستشفى ميداني لمعاضدة جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19.

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