وصول 4 حاويات أكسجين من مرسليا إلى ميناء رادس

تسلمت تونس مساء الأحد 18 جويلية 2021، 4 حاويات أكسجين قادمة من مرسليا وصولا إلى ميناء رادس ، وهو ما سيمكن من تخفيف الضغط على المستشفيات في إطار العمل المكثف لخلية الأزمة لمجابهة إرتفاع الحاجيات من مادة الأكسجين بالوزارة بالتنسيق مع الشركات المزودة المتضامنة والمتعاونة فيما بينها لإدارة الأزمة ومساعدة تونس لإيجاد أفضل السبل وأنجعها لتوفير هذه المادة.

ويجدر الذكر أن وزارة النقل سخرت باخرة لجلب مادة الأكسجين في الايام القادمة وذلك معاضدة لجهود وزارة الصحة في مجابهة جائحة كوفيد-19، ومن المنتظر أن تصل في الساعات القليلة القادمة 03 حاويات أكسجين أخرى من جنوة إلى ميناء رادس.

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