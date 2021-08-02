وصول 500 ألف جرعة من التلاقيح ضد كورونا

حلت، اليوم الاثنين 2 أوت 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية تونسية على متنها 500 ألف جرعة من التلاقيح ضد فيروس كوفيد-19 من بينها 400 ألف جرعة ممنوحة من جمهورية الصين الشعبية.

وقد تم تسلم هذه التلاقيح بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، بشير الإيرماني ، الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية التونسية، ZHANG Jianguo، سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس.

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