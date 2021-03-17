وصول 93600 جرعة تلقيح في أوّل دفعة من تلاقيح « فايزر »

وصلت اليوم الأربعاء 17 مارس 2021، أوّل دفعة من تلاقيح « فايزر » إلى مطار تونس قرطاج الدولي.

وأشرف على عمليّة تسلّم هذه الدفعة كلّ من الدكتور فيصل بن صالح المدير العام للصحة والدكتور الهاشمي الوزير مدير الحملة الوطنية للتلقيح والدكتور إيف سوتيران مدير مكتب تونس للمنظمة العالمية للصحة وماريلينا فيفياني ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة.

وتشتمل هذه الدفعة على 93600 جرعة من لقاح فايزر وذلك في إطار منظومة كوفاكس للتلاقيح .

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