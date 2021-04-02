تونس تتسلّم 98400 جرعة من لقاح «أسترازينيكا»

تسلمت تونس مساء الخميس 1 أفريل 2021، الدفعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 في إطار مبادرة كوڤاكس العالمية المتمثلة في 98400 جرعة من لقاح استرازينيكا.

وقد تحول وزير الصحة فوزي مهدي إلى مطار تونس قرطاج الدولي لمعاينة وصول وإجراءات التسلّم، وذلك بحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس ايف سوتيران وممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة بتونس اليونيسيف مارلينا فيفياني.

وشدد وزير الصحة فوزي مهدي على هامش تسلم الدفعة، على أن هذا اللقاح سليم وصالح للاستعمال، مؤكدا أن الوزارة تتفاعل مع كل التطورات العلمية الخاصة بالتلاقيح.