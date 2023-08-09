وضعيّة الماليّة العموميّة محور لقاء رئيس الحكومة بوزيرة الماليّة

التقى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة وزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة.

ومثّل اللّقاء مناسبة لاستعراض وضعيّة الماليّة العموميّة الرّاهنة وتأكيد جهود الدّولة للإيفاء بالتزاماتها الماليّة على كل المستويات مع الحرص على تدعيم الاضطلاع بدورها الاجتماعي والاقتصادي.

كما تمّ التّطرّق إلى التّوقّعات المتعلّقة بالموارد الماليّة وتعبئة التّمويلات اللّازمة خلال الفترة المقبلة لضمان التّوازنات الماليّة للدّولة وحسن سير كل المرافق العموميّة.

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