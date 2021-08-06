وضع أنور معروف قيد الإقامة الجبرية: النهضة تعتبره غير قانوني وتُودع شكاية في الغرض

أعلنت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن رفضها لوضع أنور معروف الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة تحت الاقامة الجبرية، معتبرة أن هذا الإجراء لا قانوني وشمل قضاة ونشطاء وسياسيين.

كما أكدت النهضة تضامنها مع انور معروف ومع كل ضحايا مثل هذه الإجراءات، مشددة على رفضها لكل القرارات التعسفية التي مسّت الحقوق والحريات بما في ذلك حق التنقل والسفر وحرية التعبير.

ودعت الحركة رئيس الجمهورية لرفع الإجراءات التي اعتبرت أنها تنتهك أحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

كما تم اليوم الجمعة 6 اوت 2021 ايداع شكاية نيابة عن انور معروف ضد المكلف بتسيير وزارة الداخلية من اجل احتجاز شخص دون موجب قانوني، وسيتم رفع دعاوى امام المحكمة الادارية بداية الاسبوع القادم.

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