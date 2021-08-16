وضع النائب زهير مخلوف تحت الإقامة الجبرية

أعلن النائب المُجمّد زهير مخلوف في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك، اليوم الإثنين 16 أوت 2021، أنّه تحت الإقامة الجبرية دون أيّ مبرّر قانوني، وفق تعبيره.

وورد في التدوينة: »أنا النائب المستقل زهير مخلوف ، وُضِعْتُ هذا الصباح في إقامة جبرية تحت قرار عدد 502 مؤرخ 16 أوت 2021 صادر عن وزير الداخلية بمنزلي الكائن بنهج الحبيب ثامر بالمعمورة من ولاية نابل دون مبرر قانوني وفي تعارض مع الدستور و القوانين و المعاهدات و المواثيق والاتفاقيات الدولية التي امضت عليها تونس ».

وأشار مخلوف في تصريح لإذاعة »إي أف أم » إلى أنّه في حدود الثالثة صباحا توجّه إلى منزله 8 أعوان من بينهم رئيسة منطقة أمن ولاية نابل ليتمّ إعلامه أنّه قيد الإقامة الجبرية، موضحا بأنّه تحوّل رفقتهم إلى مركز الأمن وتمّ مدّه بالقرار عدد 502 الذي ينصّ على مجموعة من القوانين تؤكّد دواعي وضعه تحت الإقامة الجبرية وتمّت دعوته إلى عدم مغادرة منزله.

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