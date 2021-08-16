وضع النائب زهير مخلوف تحت الإقامة الجبرية

أعلن النائب المُجمّد زهير مخلوف في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك، اليوم الإثنين 16 أوت 2021، أنّه تحت الإقامة الجبرية دون أيّ مبرّر قانوني، وفق تعبيره.
وورد في التدوينة: »أنا النائب المستقل زهير مخلوف ، وُضِعْتُ هذا الصباح في إقامة جبرية تحت قرار عدد 502 مؤرخ 16 أوت 2021 صادر عن وزير الداخلية بمنزلي الكائن بنهج الحبيب ثامر بالمعمورة من ولاية نابل دون مبرر قانوني وفي تعارض مع الدستور و القوانين و المعاهدات و المواثيق والاتفاقيات الدولية التي امضت عليها تونس ».
وأشار مخلوف في تصريح لإذاعة »إي أف أم » إلى أنّه في حدود الثالثة صباحا توجّه إلى منزله 8 أعوان من بينهم رئيسة منطقة أمن ولاية نابل ليتمّ إعلامه أنّه قيد الإقامة الجبرية، موضحا بأنّه تحوّل رفقتهم إلى مركز الأمن وتمّ مدّه بالقرار عدد 502 الذي ينصّ على مجموعة من القوانين تؤكّد دواعي وضعه تحت الإقامة الجبرية وتمّت دعوته إلى عدم مغادرة منزله.
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