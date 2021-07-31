وضع بشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية

قرر وزير الداخلية المكلف رضا غرسلاوي منذ يوم امس الجمعة 30 جويلية 2021، وضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية.

و ينص هذا القرار على منع العكرمي من مغادرة اقامته لمدة 40 يوما قابلة للتجديد مع منع الاتصال به الا بوسيلة اتصال مرخص لها، و فق ما أكدته التلفزة الوطنية في نشرة الاخبار .

وكان مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب قد قرر يوم 13 جويلية 2021، إيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه ويحال الملف فورا الى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات.

جدير بالذكر بأن بشير العكرمي متهم بالتواطؤ في قضايا إرهابية في علاقة بلمف اغتيال الشهيد شكري بلعيد و محمد البراهمي.

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