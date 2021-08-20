وضع شوقي الطبيب تحت الإقامة الجبرية

أعلن الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الجمعة، أن مجموعة أمنية حلت أمام منزله اليوم على الساعة العاشرة والنصف ليلا وأعلمته أنه صدر قرار عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية يقضي بوضعه تحت الاقامة الجبرية.

واعتبر الطبيب أن ذلك يُمثل خرقا واضحا لحقوقه المكفولة دستوريا وقانونيا .

وأورد الطبيب في تدوينته ما يلي:

« ما يهمني في هذه اللحظة هو ان اتوجه برسالة اولى الى اهلي وأصدقائي : ليس هناك اي موجب ان تخجلوا من قرابتكم او صداقتكم لي، بل على العكس من ذلك تماما، ورسالة ثانية الى الذين اتخذوا هذا القرار المعيب والظالم في حقي: سألاحقكم امام عدالة البشر في تونس وخارجها وأمام عدالة السماء إن لم اظفر بحقي منكم على هذه الأرض والدوام ينقب الرخام » .

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