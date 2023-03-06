وفاء الشاذلي: إحالة ملف وفاة الباجي قائد السبسي على التحقيق

أعلنت المحامية وفاء الشاذلي في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، أنه تمّ خلال شهر جانفي 2022 و عملا بمقتضيات الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية أحالت وزيرة العدل ملف الرئيس السابق الراحل الباجي قائد السبسي على التحقيق لكشف اسباب وفاته .

وكتبت الشاذلي: « مفاجآت صادمة و أخبار مدوية تأتيكم بناء على نتيجة الملف الطبي والتقارير المحررة من طرف الفريق الطبي !! » .

كما تحدّثت المحامية والناشطة السياسية عن تسمم الرئيس بغلال فاسدة تسببت في التهاب بالأمعاء له .

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