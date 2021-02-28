وفاة أبرز أعلام الطب النفسي في تونس الدكتور فتحي ناصف

فقدت الأسرة الطبية اليوم الأحد 28 فيفري 2021، أبرز أعلام المدرسة التونسية لطب الأمراض النفسية الأستاذ فتحي ناصف الذي وافاه الأجل المحتوم وهو في أوج العطاء عن عمر يناهز 55 سنة.

وقد ساهم الراحل في تكوين عدة أجيال من أطباء الأمراض النفسية بكلية الطب بتونس وتولى الإشراف على قسم طب الأمراض النفسية « أ » بمستشفى الرازي ورئاسة اللجنة العلمية لهذه المؤسسة الجامعية، إضافة إلى إنتخابه في عدة مناسبات رئيسا لمختلف الجمعيات العلمية للطب النفسي بتونس وخارجها.

وتقدّم وزير الصحة فوزي مهدي وكافة الأسرة الصحية بالتعازي لعائلة الفقيد ولجميع زملائه وطلبته، داعين الله عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فراديس جنانه.

« إنا لله وإنا إليه راجعون ».

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