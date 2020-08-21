وفاة أحد أعلام طب القلب والشرايين محمد ڨديش

توفي اليوم الجمعة 21 أوت 2020، أحد أعلام طب القلب وجراحة القلب والشرايين في تونس محمد ڨديش عن عمر يناهز 78 سنة.

ونعت وزارة الصحة الفقيد، مشيرة إلى أنه ترك وراءه ذكرى رجل سخر حياته المهنية لتكوين عدة أجيال من الطلبة في هذا الإختصاص الطبي الدقيق بكلية الطب بتونس وضمن فريقه في طب القلب بقسم طب القلب بالمستشفى العسكري بتونس ولتوفير كل الظروف للنهوض بالمدرسة التونسية لطب القلب وجراحة القلب والشرايين من خلال تكثيف فرص تبادل التجارب والخبرات مع الفرق الطبية بالدول المتقدمة، إضافة إلى إسهامه في وضع أسس نشاط أخذ وزرع الأعضاء في بلادنا وذلك عند اضطلاعه بمهمة مستشار لدى رئاسة الجمهوريّة مكلف بالصحة.

رحم الله الفقيد العزيز وألهم أهله وكافة طلبته وأصدقائه جميل الصبر والسلوان .

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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