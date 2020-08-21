وفاة أحد أعلام طب القلب والشرايين محمد ڨديش

توفي اليوم الجمعة 21 أوت 2020، أحد أعلام طب القلب وجراحة القلب والشرايين في تونس محمد ڨديش عن عمر يناهز 78 سنة.
ونعت وزارة الصحة الفقيد، مشيرة إلى أنه ترك وراءه ذكرى رجل سخر حياته المهنية لتكوين عدة أجيال من الطلبة في هذا الإختصاص الطبي الدقيق بكلية الطب بتونس وضمن فريقه في طب القلب بقسم طب القلب بالمستشفى العسكري بتونس ولتوفير كل الظروف للنهوض بالمدرسة التونسية لطب القلب وجراحة القلب والشرايين من خلال تكثيف فرص تبادل التجارب والخبرات مع الفرق الطبية بالدول المتقدمة، إضافة إلى إسهامه في وضع أسس نشاط أخذ وزرع الأعضاء في بلادنا وذلك عند اضطلاعه بمهمة مستشار لدى رئاسة الجمهوريّة مكلف بالصحة.
رحم الله الفقيد العزيز وألهم أهله وكافة طلبته وأصدقائه جميل الصبر والسلوان .
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
كلمات البحث :طب القلب;محمد قديش;وفاة
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