وفاة أمني في عملية طعن أمام سفارة البرازيل: الداخلية تُؤكّد أن المعتدي يعاني من اضطرابات نفسيّة

أصدرت وزارة الداخلية عشية اليوم الاثنين، بلاغا توضيحيا في متابعة لموضوع حادثة الاعتداء على عون الأمن المكلّف بتأمين مقر السفارة البرازيلية بتونس يوم 19 جوان 2023.

وأكدت الوزارة استشهاد رجل الأمن متأثرا بجروحه، مبرزة بأنّ التحريّات الأوّلية أفضت إلى أنّ المعتدي هو أستاذ تعليم ثانوي يعاني من اضطرابات نفسيّة وفقا لشهادة أحد أفراد عائلته، وأكدت أن الأبحاث متواصلة للكشف عن ملابسات الحادثة بالتنسيق مع النيابة العمومية.

وتقدّمت وزارة الدّاخليّة بالتعازي لعائلة شهيد الواجب الذي استبسل في أداء واجبه، سائلة الله أن يتغمّدهُ برحمته الواسعة ويُسكنهُ فسيح جنانه ويرزق أهله وذويه جميل الصّبر والسّلوان.

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