وفاة أمّ الشهيدين زعرة السلطاني

توفيت اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، زعرة السلطاني أم الشهيدين مبروك وخليفة السلطاني بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، بينما كانت تستعد لإجراء عملية جراحية لاستئصال المرارة .

وللتذكير فقد تمّ اختطاف « مبروك السلطاني » يوم 13 نوفمبر 2015 وذبحه وفصل رأسه عن جسده، وبعد حوالي السنتين، قام إرهابيون باختطاف شقيقه « خليفة السلطاني » وذبحه في عمق جبل المغيلة يوم 2 جوان 2017.

رحمهم الله وأسكنهم فراديس جنانه.

وإنا لله إنّا لله راجعون

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