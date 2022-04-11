وفاة البطلة التونسية في رياضة الأشرعة آية قزقز أثناء التمارين

اخر تحديث : 11/04/2022

آية قزقز

توفيت البطلة التونسية في رياضة الأشرعة آية قزقز إثر غرق زورقها خلال التمارين عشية يوم الأحد 10 أفريل 2022.
وتمكنت شقيقة الفقيدة سارة من النجاة، فيما تم نقل جثة الفقيدة الى المستشفى.
وتقدّم وزير الشباب والرياضة كمال دقيش و كافة إطارات و أعوان وزارة الشباب والرياضة لعائلة الفقيدة وللعائلة الرياضية عامة بالتعازي و المواساة.
رحم الله الفقيدة وتغمدها بواسع رحمته وألهم أهلها و ذويها جميل الصبر و السلوان.


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