وفاة البطلة التونسية في رياضة الأشرعة آية قزقز أثناء التمارين

توفيت البطلة التونسية في رياضة الأشرعة آية قزقز إثر غرق زورقها خلال التمارين عشية يوم الأحد 10 أفريل 2022.

وتمكنت شقيقة الفقيدة سارة من النجاة، فيما تم نقل جثة الفقيدة الى المستشفى.

وتقدّم وزير الشباب والرياضة كمال دقيش و كافة إطارات و أعوان وزارة الشباب والرياضة لعائلة الفقيدة وللعائلة الرياضية عامة بالتعازي و المواساة.

رحم الله الفقيدة وتغمدها بواسع رحمته وألهم أهلها و ذويها جميل الصبر و السلوان.

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