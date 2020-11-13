وفاة الحبيب بوناب عضو الهيئة الوطنية للنظام الداخلي باتحاد الشغل

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020، عن وفاة الحبيب بوناب عضو الهيئة الوطنية للنظام الداخلي بالاتحاد.

رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وقد نعى المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبلديين الراحل، مؤكدا أن فارسا آخر من فرسان الاتحاد العام التونسي للشغل ترجّل.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

كلمات البحث :اتحاد الشغل;الحبيب بوناب;وفاة