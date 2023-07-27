وفاة الحقوقي والمناضل علي بن سالم

توفي اليوم الخميس، الحقوقي و المناضل علي بن سالم ، اثر معاناة مع المرض ألزمته الإقامة في المستشفى العسكري.

والراحل الذي يلقّب بشيخ المناضلين وعميد الحقوقيين، من مواليد جوان 1930، وهو أصيل مدينة بنزرت، وشارك في معركة التحرير سنة 1952، وقاوم الاستعمار الفرنسي في بنزرت.

وهربا من المستعمر، التجأ الفقيد إلى ليبيا حيث تلقى تدريباً عسكرياً ثم عاد إلى تونس ليلتحق بالمقاومة في الجبال.

كما كان علي بن سالم معارضا لحكم الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي وشارك في تأسيس فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سنة 1981.

توقّفت مسيرة الفقيد السياسية مع حزب حركة نداء تونس حيث انتمى لهذا الحزب قبيل الانتخابات وترأس قائمته في ولاية بنزرت وترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب سنة 2014.

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