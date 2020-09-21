وفاة الدكتور في طب العيون محمد كمّون جراء إصابته بكورونا

توفي يوم أمس الأحد 20 سبتمبر 2020، أحد أعلام المدرسة التونسية لطبّ العيون الأستاذ محمد كمّون بعد مسيرة عزيزة بالعطاء والبذل منذ عودته من فرنسا سنة 1975 .

وقد قام الدكتور الفقيد بإدراج أحدث تقنيات جراحة العيون في الممارسة الطبية اليومية في بلادنا، مساهما في بعث مصحة خاصة لطب وجراحة العيون سنة 1993 تتوفر على منصة معدة لتأمين الجراحة الإنكسارية.

وتقدّمت وزارة الصحة وكافة الأسرة الصحية بالتعازي لعائلة الفقيد سائلين الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

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