وفاة الدكتور في طب العيون محمد كمّون جراء إصابته بكورونا

توفي يوم أمس الأحد 20 سبتمبر 2020، أحد أعلام المدرسة التونسية لطبّ العيون الأستاذ محمد كمّون بعد مسيرة عزيزة بالعطاء والبذل منذ عودته من فرنسا سنة 1975 .
وقد قام الدكتور الفقيد بإدراج أحدث تقنيات جراحة العيون في الممارسة الطبية اليومية في بلادنا، مساهما في بعث مصحة خاصة لطب وجراحة العيون سنة 1993 تتوفر على منصة معدة لتأمين الجراحة الإنكسارية.
وتقدّمت وزارة الصحة وكافة الأسرة الصحية بالتعازي لعائلة الفقيد سائلين الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.
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