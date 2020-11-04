وفاة الدكتور والأستاذ الجامعي المنصف ونّاس

فقدت الجامعة التونسية اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020، العالم المنصف وناس والأستاذ الجامعي والدكتور في علم الاجتماع والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث الاقتصاديّة والاجتماعيّة بعد صراع مع المرض.

وتم نقل الفقيد من إحدى المصحات الخاصة إلى المستشفى العسكري بعد تعكر حالته الصحية.

ونعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في بيانيْن الفقيد راجين من الله أن يتغمّده بواسع رحمته .

والفقيد قامة علمية وله اسهامات معرفية وطنيا ودوليا، ومؤلفات نذكر أبرزها:

-الخطاب العربي: الحدود والتناقضات (1992)

-الظاهرة التشاركية في المغرب العربي (بالفرنسية، 1997)

-السلطة والمجتمع والجمعيات في ليبيا (2000)

-العسكر والنخب والتحديث (2009)

-المقاولون الجدد في ليبيا » (2010).

تغمد الله الفقيد برحمته الواسعة ورزق أهله وذويه وأصدقائه جميل الصبر والسلوان.

« إنا للّه وإنا إليه راجعون »

كلمات البحث :أستاذ;المنصف وناس;وفاة