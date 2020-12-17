وفاة الرئيس السابق لبيت الحكمة عبد الوهاب بوحديبة

توفي فجر اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020، رائد علم الاجتماع والرئيس السابق للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون (بيت الحكمة) الراحل عبد الوهاب بوحديبة عن عمر يناهز الـ88 سنة.

والفقيد عبد الوهّاب بوحديبة من مواليد سنة 1932 بولاية القيروان، زاول تعليمه الأكاديمي بين تونس وباريس.

ويعتبر الراحل من أبرز المفكرين التونسيين، شغل منصب أستاذ علم الاجتماع بجامعة تونس.

وتولّى الفقيد رئاسة المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون (بيت الحكمة) من أواسط التسعينات إلى غاية سنة 2011 كما كان عضوًا في المجمع الأوروبي للعلوم والآداب والفنون.

وتحصّل على جائزة الشارقة الدولية للثقافة العربية من قبل اليونسكو سنة 2004.

ونشر الراحل العديد من المؤلفات في مجال علم الاجتماع باللغتين العربية والفرنسية على غرار كتاب « الجنسانية في الإسلام ».

وقد نعت وزارة الشؤون الثقافية الفقيد، متوجهة بالتعازي إلى عائلته .

رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

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