وفاة السفير السابق محمد فوزي بلوط

توفي اليوم الثلاثاء 11 أوت 2020، السفير السابق محمد فوزي بلوط .

وقد تدرّج المرحوم محمد فوزي بلوط في عديد المناصب والمسؤوليات كان آخرها شغله من 2011 إلى 2012 منصب سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية لدى لبنان.

كما كان للفقيد إسهامات قيّمة في مجال الكتابة الصحفية لعدد من الصحف والمجلات التونسية.

والسفير محمد فوزي بلوط من مواليد سنة 1953 بسوسة وهو حاصل على الإجازة في علوم الصّحافة من معهد الصّحافة وعلوم الأخبار بتونس. والتحق الفقيد بوزارة الشؤون الخارجية سنة 1981 وعمل بالبعثات الدبلوماسية لتونس في كل من البحرين والسويد وبروكسال. كما شغل خلال الفترة من 2006 إلى 2008 خطة قائم بالأعمال في سفارة تونس في سويسرا.

من جهتها، نعت كاتبة الدولة المكلفة بتصريف أعمال وزارة الشؤون الخارجية وكافة إطارات وأعوان الوزارة بالتعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد.

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