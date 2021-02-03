وفاة السفير السابق والسياسي محمد الصحبي البصلي

توفي اليوم الأربعاء 3 فيفري 2021، السياسي والسفير السابق الدكتور محمد الصحبي البصلي.

وكان الفقيد طبيبا مختصا في طب الشغل، حيث تقلد مسؤوليات عديدة ومختلفة في الدولة وفي المنظمات الدولية.

بدأت مسيرته كأول مدير لمعهد الصّحة و السّلامة المهنيّة ونائب رئيس بلدية أريانة في الفترة نفسها، ثم تقلد خطة والي بمدنين و صفاقس، ثم انتقل الى العمل الديبلوماسي حيث شغل خطة سفير للجمهورية التونسية في مختلف الدول الآسيوية أهمها الهند والصين واسبانيا.

وقد أسس محمد الصحبي البصلي حزب المستقبل إبان الثورة ثم انضم إلى الهيئة التأسيسية لحركة تحيا تونس.

وترأس الفقيد مجلس التعاون التونسي الصيني، وكان نائب رئيس المنظمة العالمية للسلام والتنمية الدبلوماسية منذ سنة 2017 إلى اليوم.

وقد نعت سفارة الجمهورية التونسية ببيكين في بيان لها، السفير الأسبق لتونس لدى الصين .

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