وفاة السفير والدبلوماسي السابق محمد رضا فرحات

توفي يوم أمس الثلاثاء، السفير والدبلوماسي السابق محمد رضا فرحات عن 69 عاما.

والمرحوم من مواليد تونس سنة 1952، متحصل على الإجازة في الصّحافة وعلوم الأخبار وقد التحق بالوزارة سنة 1980 أين تدرج في العديد من الخطط صلب الإدارة المركزية كان آخرها شغله سنة 2010 منصب رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية.

كما شغل الفقيد خطة سفير للجمهورية التونسية بلشبونة من 2005 إلى 2010 وببروكسال من 2011 إلى 2012 إلى حين بلوغه سن التقاعد.

إنا لله وإنا اليه راجعون.

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