وفاة السياسي ورجل الأعمال البحري الجلاصي

توفي اليوم السبت، رئيس حزب الانفتاح والوفاء والمترشح السابق للانتخابات الرئاسية رجل الأعمال البحري الجلاصي.

ووفقا لمصادر متطابقة فقد عُثر على الفقيد من قبل أحد افراد عائلته جثة هامدة داخل غرفة الاستحمام بمنزله، فيما تجري حاليا الابحاث اللازمة للكشف عن الملابسات الحقيقية للوفاة.

من جهته، كشف محامي الفقيد الأستاذ منير البكوش في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم، أن البحري الجلاصي كان قد عاد مؤخرا من ليبيا مصابا بكوفيد 19.

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